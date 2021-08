VÍDEO: Dupla em motocicleta assassina homem a tiros no bairro da Cabanagem

Às 10h30 desta terça-feira, 24, Marco Antônio Fernandes dos Santos, de 40 anos, foi morto a tiros no bairro do Cabanagem, em Belém. De acordo com informações do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), os responsáveis pelo crime seriam dois homens que chegaram no local em uma motocicleta preta.

Também vestidos de preto, um dos homem sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes contra Marco, que também era conhecido pelo apelido Amendoim ou Caquinho. O homem morreu no local, sem chances de ser socorrido.

Imagens: Fábio Reis / Especial O Liberal

Segundo populares, Marco trabalhava com carreto, transportando coisas com seu carro de madeira. No meio da manhã de hoje, ele havia parado para descansar e conversar com outras pessoas enquanto bebia na esquina da avenida Independência com a rua Wg-7. Foi nesse momento que ele foi baleado e morto.

Ainda segundo a polícia militar, há a suspeita de que o crime tenha sido uma execução por ordem do tráfico de drogas. Marco era usuário de entorpecentes, e segundo uma consulta no sistema de segurança, ele havia sido preso por tráfico em agosto do ano passado. As investigações continuam com objetivo de elucidar o caso.

