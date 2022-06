Tentativa de assalto termina com dois homens baleados no bairro da Cremação

Uma tentativa de assalto terminou com dois baleados no bairro da Cremação, em Belém. Segundo detalharam agentes do 2º Batalhão da Polícia Militar, dois homens tentaram assaltar pessoas que trafegavam na travessa 3 de Maio entre as avenidas Conselheiro Furtado e Mundurucus, mas uma das vítimas reagiu e atirou contra os dois suspeitos.

Um deles foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. O outro foi assistido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), ainda em via pública, por conta das gravidades dos ferimentos. Apesar da gravidade dos ferimentos, os dois sobreviveram.

Mais informações em instantes. Acompanhe.