Câmera registra execução a tiros no meio da rua em Tucuruí

Hebert Levi Guerra da Silva, de 26 anos, morreu após ser alvo de dois homens em uma motocicleta na tarde desta sexta-feira (17), em Tucuruí, no sudeste paraense. O crime foi gravado por câmeras de segurança do local, que registraram quando um dos suspeitos, que seguia na garupa do veículo, desce da motocicleta e dispara várias vezes contra a vítima, que morreu na hora.

A equipe da 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil iniciou a investigação do homicídio ocorrido na tarde desta sexta-feira (17), na rua Trinta e Um de Março, no município. As informações são do Correio de Carajás.

VEJA MAIS

O crime chocou quem passava pela via pública no momento do ataque contra Hebert Silva. De acordo com a Polícia Civil, ele acumulava passagens pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Nas imagens gravadas, se vê o esforço de Herbert para escapar dos tiros.

No vídeo, Herbert é visto correndo da dupla da motocicleta, mas perde o equilíbrio, cai no asfalto, levanta, rola no chão, corre novamente e desaparece dobrando o que parece ser uma esquina. Por todo esse tempo, o garupa da moto segue tentando acertar Hebert e acaba matando-o com vários tiros.

Após a queda final de Hebert, os dois homens fogem na motocicleta em que chegaram. As informações são de que a vítima morava no bairro São Francisco. As polícias Civil e Militar foram à rua Trinta e Um de Março em busca de informações que possam contribuir para esclarecer quem são os homicidas e por que eles mataram Hebert, no modo clássico de uma execução a sangue frio.

As imagens da câmera de segurança foram solicitadas pela Polícia Civil e devem auxiliar nas investigações sobre o caso.