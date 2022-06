Homem é executado a tiros após beber com amigos em Castanhal

Um homem, identificado como Thiago Antony, foi executado a tiros na madruga desta quinta-feira (16), em Castanhal, Região Metropolitana de Belém. O caso aconteceu na Rua Loreno Francisco com Raimundo Leite Pinto, bairro Caiçara. As informações são do Correio do Norte.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação e encontrou a vítima sem vida. Testemunhas disseram que Thiago estava bebendo com outras pessoas próxima a própria casa antes de ser morto. Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para realizar a remoção do corpo do local. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil foi acionada e irá investigar o caso.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar para saber de mais informações e aguarda retorno.