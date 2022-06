Mototaxista é assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (8), em Igarapé-Miri

​Um homicídio foi registrado, no início da manhã desta quarta-feira (8), próximo ao estádio municipal de Igarapé-Miri, na região nordeste do Estado. A vítima foi identificada apenas pelo prenome Alex, mais conhecido pelo apelido “Erê”, que trabalhava como mototaxista. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na região da cabeça, o que pode caracterizar um crime de execução.

Para a polícia, testemunhas contaram que a vítima estava no ponto onde trabalhava, em frente a uma clínica particular, quando dois homens armados, em um carro prata, modelo não reconhecido, se aproximaram. De dentro do próprio veículo, foram efetuados os disparos contra o mototaxista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O fato atraiu dezenas de curiosos que se aproximaram do cadáver.

Não há informações sobre a motivação do crime. Os suspeitos fugiram. A polícia realiza buscas para localizá-los. O corpo de “Erê” foi removido para o necrotério do Hospital Municipal de Igarapé-Miri, onde aguardava pela equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) para ser removido ao Instituto Médico Legal (IML).