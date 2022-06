Homens são detidos por porte ilegal de arma de fogo em embarcações no rio Maguari

Morte

Acidente na BR-316 mata quatro pessoas; ex-vereador de Castanhal e família estão entre as vítimas

Colisão aconteceu no quilômetro 88 entre os municípios de Santa Maria e Castanhal. Norberto Amador, esposa e filho morreram no acidente. O motorista da caminhonete que colidiu com o carro da família também faleceu