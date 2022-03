Motorista tenta fugir da polícia, mas é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

Um homem, identificado apenas como Eder Luis, foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo na última terça-feira (29), no bairro Novo Horizonte, em Marabá, sudeste do Pará. Ele teria tentado fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas foi alcançado e detido. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas durante a ação.

De acordo com informações do portal Debate Carajás, uma equipe da PRF estava fazendo rondas no Núcleo Cidade Nova, por volta das 20h30, quando avistou uma caminhonete Hilux sem placa. Ao abordar o veículo, o condutor teria tentado fugir do local, mas foi alcançado pela equipe, na altura da avenida Castelo Branco.

Durante a vistoria, os policiais encontraram dentro do porta luvas da caminhonete uma arma de fogo calibre 38 e seis munições não deflagradas. Ainda segundo a PRF, o suspeito ainda teria confirmado ser o dono da arma, e alegou que estava armado por já ter sofrido um atentado.

Diante dos fatos, Eder Luis recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido algemado, juntamente com os materiais apreendidos, à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.