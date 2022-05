Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Parque Verde, em Belém

A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo neste domingo, 8, no bairro do Parque Verde, em Belém. A arma encontrada foi uma pistola. Ela estava escondida no interior de um veículo.



Os policiais chegaram até o suspeito durante uma abordagem de rotina preventiva na rua Sideral. Lá, os agentes de segurança pública desconfiaram de três pessoas (dois homens e uma mulher) que apresentavam atitude suspeita dentro de um carro branco. Durante a vistoria no veículo, os policiais acharam uma pistola calibre 380 milímetros.



Um dos homens admitiu que era proprietário do armamento e que o portava para segurança pessoal. O acusado foi preso e a arma foi apreendida. O caso foi registrado na delegacia da Marambaia.