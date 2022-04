PRF apreende arma e munições no interior de caminhonete em Tucuruí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma arma de fogo e 14 munições, durante fiscalização no km 87 da BR-422, no município de Tucuruí, no sudeste do Pará.

Em abordagem a um veículo modelo Frontier, após buscas, a equipe localizou uma pistola Taurus 838c calibre 380 e as munições no interior da caminhonete. O condutor não possuía porte e nem a documentação do armamento. O homem foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.