Homem é encontrado baleado dentro de cemitério em Santarém

Um homem foi encontrado baleado dentro do cemitério Nossa Senhora dos Mártires, no município de Santarém, na madrugada desta quarta-feira (15). A vítima, identificada como Mário Perreira dos Santos, de 43 anos, natural do município de Monte Alegre, estava inconsciente e apresentava perfurações por arma de fogo, sendo na cabeça, antebraço e ombro, conforme informações do Samu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento, depois de receber a solicitação do Núcleo Integrado de Operações (Niop) por volta das 06h30.

De acordo com informções do Samu, o homem estava sozinho no chão do cemitério, ele foi levado ao Pronto Socorro Municipal. A assessoria de comunicação do hospital informou que o quadro do homem é considerado grave, ele está no setor de estabilização.

A motivação do ocorrido ainda não foi desvendada, no entanto, testemunhas que encontram o homem relataram ao Samu que o baleamento teria sido por volta das 3 horas da madruga. A polícia investiga o caso.