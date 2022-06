Assalto com refém na Augusto Montenegro: mulher é libertada e suspeitos se entregam em Belém

Um assalto frustrado, na avenida Augusto Montenegro, na tarde desta quarta-feira (15), terminou com uma mulher sendo feita refém. Policiais para a negociação com criminosos e liberação da vítima em segurança. O trânsito precisou ser interditado por quase uma hora e meia até que os criminosos se rendessem e entregassem a refém, por volta de 16h. O fluxo de veículos começou a ser normalizado lentamente após o fim da negociação.

A Polícia Militar informou que tudo começou com tentativa de assalto a uma joalheria, perto de um colégio particular, no bairro Parque Verde. Os suspeitos do crime são dois homens e duas mulheres, que chegaram em duas motos. A vítima é funcionária da loja.

Os assaltantes chegaram a abordar mais funcionárias na loja. Até tentaram trancá-las no local, porém, uma viatura da polícia passava naquele momento e eles fugiram para o segundo andar da joalheira. As outras vítimas conseguiram escapar em segurança. Foi quando a trabalhadora foi feita refém e a negociação começou.

"Nos trancaram em duas salas. Eles já chegaram perguntando do cofre e dissemos pra eles. Eles subiram e lá fizeram a funcionária da limpeza refém", explicou uma das funcionárias, que terá a identidade preservada. Ela relatou que as mulheres eram as mais agressivas e que agrediram os reféns.

Um ônibus teve uma falha mecânica e acabou parando perto da loja. Com isso, um passageiro que desceu e viu a movimentação foi quem teria acionado a polícia.

Os quatro assaltantes foram presos e encaminhados para a Seccional da Marambaia. Um simulacro de arma de fogo e um revólver calibre 38 foram apreendidos. A funcionária da loja foi resgatada em segurança.

Familiares dos assaltantes foram chamados ao local do crime

O pai de uma das assaltantes, que terá a identidade preservada, disse que a filha havia saído de casa, há algum tempo, para viver com amigas e trabalhar. Seria o começo da emancipação dela. Porém, ele conta que ficou chocado ao saber que uma das criminosas era a filha dele. Ele é pastor de uma igreja evangélica.

Os assaltantes pedem a presença de familiares. Parentes de alguns dos suspeitos foram ao local para acompanhar a negociação, conduzida por policiais militares e guardas municipais de Belém.