Em Itaituba, homem é baleado após discussão em ginásio municipal

A polícia identificou a vítima como Salomão Sousa Silva. Ele foi atingido com dois tiros durante após uma discussão, no Ginásio Municipal, na noite desta terça-feira (14). No ginásio acontecia o jogo da final do campeonato de futsal, entre Cálculos e Trovão Azul, em Itaituba, município do sudoeste estadual. Com informações dos sites Plantão News 24Horas e Giro Portal.

As informações são de que a confusão começou dentro do Ginásio Municipal e se estendeu para fora. O desentendimento teria sido provocado por causa de apostas sobre o jogo; durante a discussão, Salomão foi empurrado por um homem, que não foi identificado, e não gostou da atitude.

Depois desse episódio, a vítima teria ido até a casa dela pegar uma faca. Ao retornar para o ginásio, Salomão foi atingido com dois disparos, que acertaram a cabeça e o peito dele.

Ele foi socorrido por amigos e está internado no Hospital Regional do Tapajós (HRT). Segundo o boletim médico informado, a bala que atingiu a região da cabeça ainda está alojada, e a vítima continua em observação, mas não corre risco de morte.

O homem que atirou contra Salomão segue foragido. A família registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e aguarda retorno dos órgãos de segurança pública.