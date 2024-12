Suspeito morre durante intervenção policial em Marituba

Um homem morreu e drogas foram apreendidas durante uma intervenção policial em Marituba, região Metropolitana de Belém. O caso ocorreu na madrugada da terça-feira (24/12), véspera de Natal, quando uma mulher foi detida com munições no bairro da Pedreira, em Belém, e informou o endereço da pessoa que seria a proprietária dos projéteis.

A Polícia Militar informou que a mulher foi abordada por uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), no bairro da Pedreira, e contou que estava guardando as munições para uma pessoa que se encontrava em Marituba. Após serem informados do endereço do suposto dono dos projéteis, os militares foram ao local para averiguar o caso. A equipe foi recebida com disparos de arma de fogo, foi quando começou uma troca de tiros com o suspeito.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi atingido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, onde veio a morrer. A arma de fogo utilizada por ele, um revólver calibre 38, foi apreendida juntamente com três munições e três estojos. Na casa onde o suspeito residia foram encontrados dois papelotes de maconha, um embrulho com entorpecente que parecia ser cocaína, uma balança de precisão, um aparelho celular e um caderno de anotações. Os materiais apreendidos foram encaminhados e apresentados à Unidade Seccional de Marituba. A mulher detida com as munições também foi apresentada na Delegacia da Pedreira, em Belém.