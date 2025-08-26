Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de tráfico, ‘LP 22’ é morto pela Polícia em Tomé-Açú

A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (25), na região conhecida como ‘Favelinha’

O Liberal
fonte

Suspeito de tráfico, ‘LP 22’ morre em intervenção policial em Tomé-Açú. (Foto: Redes sociais)

Um homem chamado Leonardo Pinto Marques, de 21 anos, mais conhecido como  “LP 22”, morreu em uma intervenção policial no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na segunda-feira (25), em uma área conhecida como ‘Favelinha’. Conforme a polícia, a ação ocorreu após denúncias sobre tráfico de drogas no local. 

Em nota, a Polícia Militar confirmou que policiais atenderam denúncia de tráfico na localidade 'Favelinha', em Tomé-Açu. "Durante a abordagem, o suspeito reagiu contra a guarnição e foi alvejado. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Com ele foram apreendidos uma arma, munições e porções de drogas. O material foi apresentado na Delegacia de Quatro Bocas", comunicou.

VEJA MAIS

image Dupla armada morre em confronto com a Polícia Militar em Marabá
A troca de tiros ocorreu na tarde desta terça-feira (26), quando quatro suspeitos atacaram uma equipe que realizava rondas na Vila Canaã.

image Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó
A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

image Foragido da Justiça do Amapá, homem é preso pela PM no Marajó
O suspeito, que era procurado pelos crimes de furto e roubo, utilizava uma identidade falsa

De acordo com a polícia, a ação ocorreu por volta de 12h. Os relatos são de que equipes do 48º batalhão de PM realizavam uma operação na área, que é popularmente conhecida pela comercialização de entorpecentes e presença de integrantes de uma facção criminosa. Durante as rondas, os agentes teriam avistado o suspeito dentro de uma casa. Ele seria apontado como suspeito de envolvimento de uma facção criminosa responsável por ações ilícitas na região.

De acordo com os agentes, foi dada ordem de parada ao suspeito, que teria agido de maneira agressiva. Ainda segundo a polícia, LP 22 teria sacado uma arma de fogo e apontado em direção à guarnição, que revidou fazendo disparos. O suspeito Leonardo foi alvejado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Tomé-Açu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, com duas munições intactas, além de uma sacola contendo 22 porções de OXI, 14 porções de maconha e outras substâncias entorpecentes.

Segundo a polícia, o suspeito tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, furto e roubo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que "o suspeito morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar". "O caso é investigado pela delegacia de Quatro Bocas", esclareceu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

intervenção policial com morte
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio interdita viaduto do Entroncamento

O trânsito no local já está liberado

26.08.25 18h53

VIOLÊNCIA

Suspeito de tráfico, ‘LP 22’ é morto pela Polícia em Tomé-Açú

A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (25), na região conhecida como ‘Favelinha’

26.08.25 18h49

INTERVENÇÃO POLICIAL

Dupla armada morre em confronto com a Polícia Militar em Marabá

A troca de tiros ocorreu na tarde desta terça-feira (26), quando quatro suspeitos atacaram uma equipe que realizava rondas na Vila Canaã.

26.08.25 18h32

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Mãe e filhos paraenses morrem em acidente de carro na BR-414, em Goiás

O veículo em que a família estava foi atingido por uma carreta na cidade de Anápolis, na noite de segunda-feira (25)

26.08.25 16h31

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

25.08.25 14h48

INVESTIGAÇÃO

Cavalo que teve patas cortadas em SP estava vivo, aponta perícia

O caso teve grande repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o cavalo aparece caído em uma estrada com as patas decepadas.

26.08.25 15h24

CRIME

Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

Vítima de 16 anos foi atacada com seis golpes no abdômen em Diadema. Agressor de 34 anos havia sido preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

26.08.25 11h06

POLÍCIA

Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

26.08.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda