Suspeito de tráfico, ‘LP 22’ é morto pela Polícia em Tomé-Açú

Um homem chamado Leonardo Pinto Marques, de 21 anos, mais conhecido como “LP 22”, morreu em uma intervenção policial no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na segunda-feira (25), em uma área conhecida como ‘Favelinha’. Conforme a polícia, a ação ocorreu após denúncias sobre tráfico de drogas no local.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que policiais atenderam denúncia de tráfico na localidade 'Favelinha', em Tomé-Açu. "Durante a abordagem, o suspeito reagiu contra a guarnição e foi alvejado. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Com ele foram apreendidos uma arma, munições e porções de drogas. O material foi apresentado na Delegacia de Quatro Bocas", comunicou.

De acordo com a polícia, a ação ocorreu por volta de 12h. Os relatos são de que equipes do 48º batalhão de PM realizavam uma operação na área, que é popularmente conhecida pela comercialização de entorpecentes e presença de integrantes de uma facção criminosa. Durante as rondas, os agentes teriam avistado o suspeito dentro de uma casa. Ele seria apontado como suspeito de envolvimento de uma facção criminosa responsável por ações ilícitas na região.

De acordo com os agentes, foi dada ordem de parada ao suspeito, que teria agido de maneira agressiva. Ainda segundo a polícia, LP 22 teria sacado uma arma de fogo e apontado em direção à guarnição, que revidou fazendo disparos. O suspeito Leonardo foi alvejado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Tomé-Açu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, com duas munições intactas, além de uma sacola contendo 22 porções de OXI, 14 porções de maconha e outras substâncias entorpecentes.

Segundo a polícia, o suspeito tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, furto e roubo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que "o suspeito morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar". "O caso é investigado pela delegacia de Quatro Bocas", esclareceu.