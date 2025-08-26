Capa Jornal Amazônia
Dupla armada morre em confronto com a Polícia Militar em Marabá

A troca de tiros ocorreu na tarde desta terça-feira (26), quando quatro suspeitos atacaram uma equipe que realizava rondas na Vila Canaã.

O Liberal
fonte

Dupla armada morre em confronto com a Polícia Militar em Marabá. (Foto: Divulgação)

Dois suspeitos morreram ao trocar tiros com a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (26), na Vila Canaã, na Marabá Pioneira, sudeste do Pará. Segundo as informações policiais, uma guarnição realizava rondas pela Avenida Getúlio Vargas quando teria sido confrontada por quatro homens armados. Dois suspeitos conseguiram fugir pela mata.

Segundo o portal Correio de Carajás, a ação ocorreu por volta de 12h, quando os agentes faziam o patrulhamento pela área conhecida popularmente como Vila do Rato. Os quatro suspeitos teriam feito disparos contra a equipe policial e os agentes reagiram. Na troca de tiros, os homens correram para uma área de mata e continuaram disparando. Dois deles foram atingidos e morreram. A dupla foi identificada como Rodolfo dos Santos Carvalho e Ítalo Cássio dos Santos Pires. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir pela mata, continuando os disparos contra os policiais.

Próximos aos corpos, a polícia apreendeu duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 22 e uma espingarda calibre 16. Além disso, também foram apreendidas 122 g de crack e 200 g de maconha. Também foram recolhidos balança de precisão, R$ 356 em espécie, dois celulares e uma balaclava. O Núcleo de Operações e Apoio à Polícia (NIOP) e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para prestar apoio à ocorrência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

