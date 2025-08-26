Capa Jornal Amazônia
Foragido da Justiça do Amapá, homem é preso pela PM no Marajó

O suspeito, que era procurado pelos crimes de furto e roubo, utilizava uma identidade falsa

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais militares com o suspeito preso. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Um homem foragido da Justiça do estado do Amapá foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira (25/8), em Chaves, no Marajó. O suspeito, que era procurado pelos crimes de furto e roubo, utilizava uma identidade falsa.

Segundo o portal Notícia Marajó, a PM recebeu uma denúncia anônima informando que um homem em atitude suspeita circulava pelo bairro do Teso, pedindo água, comida, rede e local para dormir. Sem conseguir auxílio, o suspeito procurou a Secretaria Adjunta de Assistência Social, apresentando documentos falsos para receber apoio do órgão.

Conforme o Notícia, a secretária responsável entrou em contato com a guarnição, reforçando a suspeita sobre o homem, relatando que ele teria vindo do estado do Amapá em busca de emprego, mas afirmava ter perdido todos os documentos pessoais.

Durante as diligências, a PM descobriu que a identidade apresentada era falsa e que o homem estava foragido da Justiça do Amapá pelos crimes de roubo e furto. Com isso, os policiais foram até uma casa de apoio localizada na Avenida Nazaré, onde o suspeito estava abrigado.

No local, foi realizado cerco policial, dada voz de prisão e, com autorização de entrada, a equipe encontrou utensílios usados para consumo de entorpecentes e uma arma branca.

O suspeito foi à delegacia de Polícia Civil de Chaves, onde ficou à disposição do Poder Judiciário. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

