Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais com o suspeito preso. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um homem foi preso pela equipe integrada da Base Fluvial Antônio Lemos na segunda-feira (25/8), em Breves, no arquipélago do Marajó, suspeito de estuprar uma idosa. Os agentes foram informados de que, após o crime, ocorrido no último domingo (24), o suspeito fugiu para a casa de parentes, na região do Rio Jaburuzinho. 

A vítima informou que estava sozinha em sua residência no final da tarde do domingo. Ao entrar em um dos quartos, o suspeito estava escondido atrás do roupeiro presente no recinto e a agarrou para cometer o abuso. Após o crime, o investigado fugiu do local. Com as informações recebidas e localização do suspeito, os agentes da Base Fluvial se deslocaram até a localidade, onde realizaram a captura do homem.

Para o titular da Segup, Ualame Machado, a presença das Bases Fluviais garante uma atuação ágil e responsiva das forças de segurança no contexto estadual. “É importante ressaltar o preparo logístico necessário para o combate à criminalidade na malha fluvial do Pará, especialmente em regiões em que as embarcações são o principal meio de locomoção", afirmou.

O secretário da Segup complementou: "A implementação da Base Antônio Lemos, por exemplo, é fundamental para a assistência da população marajoara. Na atuação de combate a crimes sexuais, permitem uma resposta rápida e eficaz nas áreas de prevenção e enfrentamento a esses delitos”.

Após a autuação em flagrante, o investigado, a vítima e testemunhas foram conduzidos para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em Breves, onde foi feita a autuação em flagrante e demais procedimentos cabíveis.  A ação foi integrada por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, Polícias Civil e Militar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

suspeito de estuprar

idosa

preso no marajó

breves

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

26.08.25 11h35

POLÍCIA

Foragido da Justiça do Amapá, homem é preso pela PM no Marajó

O suspeito, que era procurado pelos crimes de furto e roubo, utilizava uma identidade falsa

26.08.25 11h23

CRIME

Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

Vítima de 16 anos foi atacada com seis golpes no abdômen em Diadema. Agressor de 34 anos havia sido preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

26.08.25 11h06

POLÍCIA

Operação da PF mira grupo suspeito de causar fraude milionária na merenda escolar em Marabá

Os valores têm origem em contratos firmados entre 2020 a 2024, durante a gestão do prefeito TonI Cunha

26.08.25 9h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

25.08.25 14h48

CRIME

Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

Vítima de 16 anos foi atacada com seis golpes no abdômen em Diadema. Agressor de 34 anos havia sido preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

26.08.25 11h06

POLÍCIA

Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

26.08.25 11h35

POLÍCIA

Operação da PF mira grupo suspeito de causar fraude milionária na merenda escolar em Marabá

Os valores têm origem em contratos firmados entre 2020 a 2024, durante a gestão do prefeito TonI Cunha

26.08.25 9h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda