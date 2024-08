Sobrinho é morto pelo tio por não emprestar motocicleta no Pará; polícia prende suspeito

Rafael Oliveira da Silva foi preso na manhã do último domingo (25/8) suspeito de matar o sobrinho, Alan Oliveira da Silva, de 22 anos, por conta dele não ter emprestado a motocicleta. O crime aconteceu neste último final de semana, em Altamira, no sudoeste do Pará. O suspeito passou por audiência de custódia na segunda-feira (26/8) e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

De acordo com as autoridades, a vítima tinha comprado recentemente uma moto recentemente, só que ainda não tinha feito o emplacamento do veículo. Por conta disso, Alan guardou a moto em casa e não o utilizou. O suspeito, conforme a Polícia Militar, se dirigiu até a casa onde o sobrinho estava e pediu a ele a moto emprestada. Porém, Alan não autorizou que o tio pegasse o veículo e, em seguida, foi deitar.

Ainda de acordo com a polícia, Rafael, supostamente, foi até o quarto onde o sobrinho estava, cortou o pescoço dele com uma faca e fugiu. A vítima morreu antes mesmo de ser socorrida. O suspeito foi localizado pela PM depois que moradores o capturaram, na Rua SF04, bairro São Francisco, e o agrediram.

O preso foi apresentado pelos agentes à Polícia Civil e foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e também pela qualificatória de quando "há à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima".

Durante a audiência de custódia, realizada um dia após a prisão do suspeito, Rafael deu a versão dele sobre o caso ao juiz titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, Leonardo Ribeiro da Silva.

No termo da audiência consta que Rafael, que era foragido da Justiça, confessou a autoria do crime. Conforme o documento, o suspeito alegou ter ido à casa da mãe e, na ocasião, encontrou com Alan, que o abriu o portão da residência para o tio.

O suspeito também disse que tinha ido até a cozinha beber água, depois até a sala do imóvel e deitou no chão para dormir. Apesar de não constar nos autos a questão da motocicleta entre ele e o sobrinho, o preso afirmou que retornou até a cozinha, pegou uma faca e esfaqueou Alan no quarto dele.

De acordo com as autoridades, Rafael estava foragido desde o dia 7 de setembro de 2020, depois de retornar da saída temporária do Dia dos Pais. Ele tinha passagem por roubo, inclusive já tinha sido condenado por este crime.