Corpos de jovens são encontrados com sinais de tortura e execução em Alenquer

Os corpos de dois jovens foram encontrados na manhã desta segunda-feira (26/08), em Alenquer, na região oeste do Pará. As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar como Sebastião Gomes de Sousa, conhecido como "Tião", de 18 anos, e Antônio Jackson Magalhães de Andrade, de 21 anos.

A delegacia de Alenquer informou que Polícia Civil está investigando os casos na busca de identificar os autores do crime e entender as circunstâncias dos homicídios. A principal linha de investigação aponta para o tráfico de drogas, já que ambas as vítimas tinham envolvimento com atividades ilícitas na região, inclusive com passagens pela polícia.

Ao portal G1 de Santarém, o delegado de Alenquer, Aldeci Magalhães, disse acreditar que enquanto Antônio Jackson foi morto no local, Sebastião conseguiu fugir, porém foi alcançado pelos autores. O corpo de "Tião" foi encontrado em uma antiga área de lixão da cidade com indícios de tortura, as mãos amarradas e perfurações de arma de fogo.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do homicídio de Sebastião Gomes Souza. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Equipes da delegacia de Alenquer trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.