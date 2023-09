Tio é morto a facadas pelo próprio sobrinho no sul do Pará

Edivaldo da Conceição foi morto a facadas na manhã deste domingo (3) pelo próprio sobrinho, Kaio da Silva Moura, na cidade de Xinguara, no sul do Pará. A vítima foi bastante atingida na região do tórax e costas, como mostram imagens que circulam em grupos de trocas de mensagens. O suspeito foi preso em flagrante. Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para verificar um suposto homicídio. Chegando ao local, os policiais constataram a veracidade das informações recebidas.

Testemunhas relataram que vítima e suspeito tiveram uma briga, por motivo não detalhado, que terminou com o assassinato de Edivaldo. Nas redes sociais, chegou a circular a informação de que o suspeito havia furtado o celular de seu tio, que teria saído atrá​s na tentativa de recuperar o aparelho e acabou sendo morto. Essa informação, no entanto, não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

A Polícia Civil do Pará informou, por meio de nota, que “o suspeito do homicídio doloso foi preso em flagrante por agentes da delegacia de Xinguara e está à disposição da Justiça”.