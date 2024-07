Ministério Público oferece denúncia contra acusados de assassinar vizinha por senha de wi-fi

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ofereceu denúncia contra o casal Ivane da Silva, de 38 anos, e Manoel Edison Flávio da Silva, de 44 anos, pelo assassinato da vizinha Clebiana Correa Silva, de 41 anos, e tentativa de homicídio contra o marido da vítima no dia 23 de junho, em Conceição do Araguaia. A denúncia foi protocolada no último dia 17 de julho.

De acordo com os autos do inquérito policial, o crime foi qualificado pelo motivo fútil, meio cruel de execução e emboscada. A denúncia pelo Ministério Público foi protocolada no dia 17 de julho, pelo 1º Promotor de Justiça de Conceição do Araguaia, Jairo do Socorro dos Santos da Costa.

Segundo o promotor de justiça, Jairo Costa, o crime comoveu a comunidade em geral, por isso a própria sociedade é quem precisa julgar os denunciados por meio do Tribunal Popular do Júri. “É fundamental que a sociedade também faça sua parte, assim como nossas instituições agiram de forma célere e eficiente para protegerem as pessoas de bem”, declarou.

Após passar pela audiência de custódia, os denunciados estão aguardando o julgamento presos. Se pronunciados, os acusados serão julgados pelo Tribunal Popular do Júri pela prática de crime doloso contra a vida, quando há a intenção de matar, e poderão pegar, se condenados, uma pena de 30 anos de reclusão cada um.

RELEMBRE - Clebiana Correa Silva, de 41 anos, foi morta a facadas pelo vizinho na tarde do 23 de junho. O motivo do assassinato teria sido a recusa da vítima em compartilhar a senha do Wi-Fi. O crime aconteceu em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, no setor Vila Cruzeiro. A vítima era natural de Água Azul do Norte e estava morando em Conceição do Araguaia há cerca de oito anos.

A briga com os vizinhos começou no sábado, 22, após a senha de acesso à internet ter sido alterada. No dia seguinte, por volta das 16h, em frente à casa das vítimas, os denunciados discutiram com Clebiana e seu marido. Manoel pegou uma faca e junto com a esposa emboscaram Clebiana desferindo um golpe fatal, levando a óbito no local. Logo após cometerem o crime, os dois correram atrás do marido de Clebiana , porém não o alcançaram.

A mulher foi presa logo após o crime, já o homem tentou fugir, porém foi capturado após buscas efetuadas pelas Polícia Civil e Militar.