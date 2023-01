Por causa de piadas, jovem mata tio da namorada espancado e esfaqueado

Irritado com as piadas do tio da namorada, um jovem de 24 anos espancou e esfaqueou o homem, de 53 anos. O caso aconteceu em Canelinha, na região da Grande Florianópolis (SC), no último sábado (31). As identidades dos envolvidos no caso não foram divulgadas. As informações são do NSC Total.

De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, os dois teriam discutido e o desentendimento evoluiu para uma briga em frente à residência onde estavam. A vítima estaria embriagada e mal conseguia se defender, segundo o depoimento. O jovem deu socos, chutes e agrediu a vítima com pedaços de telha, pau e facadas.

Após matar o homem, o suspeito ainda teria xingado pessoas que estavam assistindo à cena e fugido a pé.

Guarnições da PM e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas já encontraram o homem sem vida. O corpo foi levado ao hospital, onde a equipe médica constatou a morte.

Os policiais foram até a casa dos pais do jovem e o encontraram no local. Segundo a PM, ele se entregou sem resistir. Questionado sobre o crime, o suspeito alegou que o tio da namorada era “muito folgado”. Ele disse que o homem sempre “chamava os outros de corno” e que não suportou as piadas. O jovem foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil.