Trabalhador é esfaqueado após negar esmola de 1 real

Um homem foi esfaqueado por um jovem após negar uma esmola no valor de um real. O caso aconteceu na noite deste domingo (18), enquanto a vítima voltava do trabalho, em Taguatinga, Distrito Federal (DF). A vítima, identificada como Roberto Gomes de Paulo, de 50 anos, trabalha como auxiliar de limpeza. Ele voltava do trabalho, por volta das 20h, quando desceu de um ônibus na Praça do Relógio e caminhou rumo a outra parada de ônibus. O agressor é dependente químico e teria pedido um real à vítima. Ao negar a esmola, Roberto levou um mata-leão e quatro facadas na cabeça.

“Ele me pediu R$ 1, e eu disse que não tinha. Depois disso, cada um seguiu seu caminho. Após alguns metros, ele [o agressor] me agarrou por trás, pelo pescoço, e me deu facadas na cabeça. Eu não tive reação alguma”, relatou Roberto ao Metrópoles.

A vítima viu um carro da Polícia Militar e correu para pedir socorro. O agressor tentou fugir, mas foi encontrado pela região e levado para a delegacia. O suspeito deve responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu Roberto por volta das 20h, e o levou para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O auxiliar de limpeza levou 27 pontos na região do ferimento, e recebeu alta na madrugada desta segunda-feira (19).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)