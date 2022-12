'Panelada' é esfaqueado e socorrido com as vísceras expostas para hospital de Salvaterra

​Um homem de 64 anos, identificado como Betinho Nascimento dos Santos, mais conhecido como “Panelada”, foi atingido na barriga a golpes de facão e teve as vísceras expostas. O caso ocorreu na noite de domingo (18), em Salvaterra, na Ilha do Marajó. Mesmo ferido, o homem sobreviveu após uma longa busca por atendimento médico, inclusive em municípios vizinhos.

Agora, ele aguarda transferência para a capital paraense. A suspeita é de que a esposa da vítima tenha lhe causado os ferimentos durante um momento de surto. As informações são do site Notícia Marajó.

VEJA MAIS

O caso teria sido descoberto por vizinhos de “Panelada”, que ouviram gritos vindos da residência da vítima. Ao chegar no imóvel, encontraram o homem todo ensanguentado e com as vísceras abdominais expostas.

Os moradores fizeram os primeiros socorros e chamaram os bombeiros para o resgate. “Panelada” teria sido levado até o Hospital Municipal de Salvaterra, onde não teria médico cirurgião, e, posteriormente, transferido até a cidade vizinha de Soure. Neste município, o médico plantonista teria se recusado a atender “Panelada”. A vítima, então, foi suturada, após muita confusão e pressão dos familiares.

A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil e aguarda mais detalhes sobre o caso.