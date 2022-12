Corpo de homem com sinais de violência é encontrado perto de igreja católica em Itaituba

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na madrugada de domingo (18) jogado no chão ao lado de uma igreja católica da comunidade Crepurizinho, em Itaituba, região sudoeste do Pará. A vítima apresentava sinais que indicam uma possível luta corporal e mostrava manchas de sangue pelo corpo. As informações são do Portal Giro.

VEJA MAIS

Um morador foi quem localizou a vítima morta. Ele acionou a Polícia Militar (PM). Os agentes de segurança se deslocaram até o endereço e encontraram um canivete, que possivelmente seria a arma do crime.

Outros residentes comentaram que nas proximidades de onde o caso aconteceu é comum ver pessoas em situação de rua se alojando no barraco da igreja.

A polícia chegou a fazer rondas nos arredores, mas não prendeu ninguém e nem identificou a vítima. A Polícia Civil (PC) foi comunicada sobre o caso. O corpo foi removido até o Instituto Médico Legal (IML).

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.