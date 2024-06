Reprodução simulada ajuda polícia a esclarecer detalhes de homicídio em Baião

Uma reprodução simulada realizada pela Polícia Científica do Pará, em parceria com a Polícia Civil de Baião, no nordeste do estado, deverá ajudar a esclarecer o homicídio que vitimou Alailson da Silva Lopes, conhecido como GM Lopes, em 2019. A reprodução ocorreu na noite da última quarta-feira (5), na Estrada do Maracanã, no bairro Maracanã, onde os fatos foram registrados.

Os trabalhos tiveram como objetivo esclarecer os fatos relacionados ao crime de homicídio doloso, conforme previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. João Mendes Viana, identificado como PM João, é apontado como o autor do crime. A reprodução foi essencial para a investigação e fornecimento de evidências ao processo judicial do caso, como informaram as autoridades policiais.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com a polícia, os preparativos para a operação começaram dias antes, com a Polícia Científica acionando a delegacia local para organizar a logística, segurança e isolamento da área. Foram mobilizadas a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Municipal, a Guarda Municipal e o Departamento Municipal de Trânsito.

Além disso, a Secretaria Municipal de Urbanismo foi responsável pela iluminação e outras necessidades de infraestrutura, enquanto a Secretaria Municipal da Juventude providenciou atores para representar os envolvidos no crime.

Durante a tarde de quarta-feira, representantes dos órgãos envolvidos inspecionaram o local para identificar possíveis necessidades adicionais. Às 21h, uma reunião preparatória foi realizada na Delegacia de Polícia de Baião, seguida pelo deslocamento para o local dos fatos. A reprodução simulada teve início pontualmente às 22h e foi coordenada pela Polícia Científica e a Polícia Civil, com o apoio das secretarias e departamentos mencionados.

Ao longo dos procedimentos, todas as partes presentes colaboraram para a reconstituição precisa dos eventos conforme os relatos anteriores. O trabalho se estendeu até as 2h desta quinta-feira (6) e ajudou em vários esclarecimentos sobre o caso.

O que é a reprodução simulada?

A reprodução simulada é um recurso investigativo que permite recriar a cena do crime para melhor compreensão dos fatos e coleta de evidências. Este procedimento é importante em casos complexos, onde os detalhes podem ser decisivos para a resolução do processo, explicou a polícia.