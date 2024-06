Após mal-estar, militar condenado por duplo feminicídio no Guamá morre em hospital

O militar da reserva da Aeronáutica, Joelson Alves de Souza, morreu após sentir um mal-estar e ser encaminhado para uma unidade de saúde no município de Santa Izabel do Pará, no nordeste paraense. O caso ocorreu no domingo (2/06), mas somente nesta terça-feira (4/06) a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou o falecimento. Joelson havia sido condenado, na última terça-feira (28/05), a 50 anos de prisão pelas mortes da esposa, Jessica Araujo Mesquita, e a amiga dela, a maranhense Tamires Abdo. O crime ocorreu em 2021 no bairro do Guamá, em Belém.

Por meio de nota a Seap informou que “Joelson Alves de Souza morreu no Hospital Municipal de Santa Izabel, depois de apresentar mal estar e ser transferido da unidade penitenciária para atendimento de urgência.” A nota não informa mais detalhes sobre o que teria provocado o problema de saúde do condenado.

O Crime

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em fevereiro de 2021. Jéssica estaria em processo de separação de Joelson e foi atacada com golpes de faca ao tentar deixar o apartamento do casal. Ela planejava se hospedar na casa de Tamires por alguns dias, antes de retornar para Pernambuco. Tamires, que foi ao local para buscar a amiga, também foi morta.

Amigos de Jéssica relataram que ela viv​ia um relacionamento abusivo com Joelson, que frequentemente a chantageava e ameaçava se matar caso ela o deixasse