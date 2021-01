Militar aposentado mata duas mulheres a facadas no Guamá

Um militar aposentado da Aeronáutica identificado pelo apelido Joca assassinou a esposa e uma amiga dela a facadas no começo da tarde deste sábado, 30, no bairro do Guamá, em Belém.

O crime aconteceu dentro de um condomínio residencial situado na travessa Barão de Mamoré, esquina com a rua dos Mundurucus.

Ainda não há informações sobre as motivações do duplo assassinato.

De acordo com informações preliminares, o acusado teria tentado se matar após o crime. Ele foi levado para o hospital da Aeronáutica e em seguida para o Metropolitano. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Outras informações em breve.