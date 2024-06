Homicídio assusta moradores do Bengui na noite desta terça (4)

Um homicídio foi registrado na noite desta terça-feira (4) nas proximidades da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Angélica do Carmo Santos Paiva, bairro do Bengui, em Belém. A vítima é um homem, que ainda não teve identidade confirmada pela polícia.

Não há maiores detalhes sobre a ocorrência. Equipes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil foram acionadas para iniciar as investigações.

As autoridades estão trabalhando para identificar a vítima, verificar se ela possuía antecedentes criminais, descobrir a possível motivação do assassinato e localizar possíveis suspeitos envolvidos.

A Polícia Científica do Pará realizou a análise e a remoção do corpo, além de coletar vestígios no local do crime. Essas evidências serão importantes para ajudar a Polícia Civil a esclarecer o caso.