Locutor é morto a tiros por dupla armada, em Novo Repartimento

Francisco Ronis Lopes, mais conhecido como Rony Locutor, foi executado a tiros em via pública na noite de domingo (2/06), no município de Novo Repartimento, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima trafegava pela Rua São Paulo, na Vila Tucuruí, quando dois homens se aproximaram e fizeram os disparos de arma de fogo. A Polícia Civil informou que já identificou dois suspeitos do homicídio.

Testemunhas relataram que o crime ocorreu por volta de 20h. Os dois homens suspeitos de cometerem o crime ainda não foram localizados pelas autoridades policiais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída na calçada. A Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento da área para preservar a cena do crime. Momentos depois, a Polícia Civil e Científica realizaram os primeiros levantamentos para iniciar a investigação e realizaram a perícia e remoção do corpo. Não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Rony era muito conhecido na cidade e costumava trabalhar em vários estabelecimentos de Novo Repartimento. O homicídio causou uma grande comoção na região. Ele deixa esposa e filha.

Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Novo Repartimento trabalham para localizar os suspeitos do homicídio de Francisco Ronis Lopes, que já foram identificados. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.