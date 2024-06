Homem é encontrado morto após cinco dias desaparecido em Água Azul do Norte

Adriano Vieira Lima Filho foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (4/06) após ficar cerca de cinco dias desaparecido na cidade de Água Azul do Norte, Sul do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima foi localizada em uma área de mata e, devido ao avançado estado de decomposição, os peritos não puderam confirmar no local se havia sinais de execução. Há suspeita de que o caso tenha relação com o tráfico de drogas.

Populares relataram que Adriano foi visto com vida pela última vez perto do rio, no dia 31 de maio. Um familiar foi ao local e fez o reconhecimento da vítima por meio das roupas que o cadáver estava. Após a perícia da Polícia Científica, o corpo foi encaminhado para Marabá onde seriam realizados mais exames.

Investigação

Na segunda-feira (3/06) alguns familiares de Adriano foram até a Polícia Civil para relatar sobre o desaparecimento. Adriano foi avistado próximo ao local onde, dias antes, um outro homem também havia desaparecido antes de ser encontrado morto. A PC não descarta a possibilidade dos dois casos terem alguma ligação entre si, devido a suspeita de tráfico de drogas. Não há mais detalhes sobre as apurações e somente com o fim das investigações a polícia irá informar o que ocorreu com Adriano.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Água Azul do Norte trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.