Refém na Augusto Montenegro: depoimento do motorista ajudou a entender o crime, diz delegado

O motorista de aplicativo e dono do automóvel onde quatro pessoas foram mantidas reféns na avenida Augusto Montenegro, no bairro da Marambaia, em Belém, prestou depoimento à Polícia Civil. O proprietário do veículo, que não teve o nome revelado, foi ouvido ainda na tarde desta quinta-feira (9) na seccional do mesmo bairro onde o crime ocorreu.

Ana Júlia de Sousa Brito, 26 anos, foi mantida em sequestro por Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27, durante 17 horas, junto com os dois filhos, 9 e 7 anos, e a filha pequena, 3, desde a noite de quarta-feira (8). O coronel e comandante da Polícia Militar, Dilson Júnior, informou que foi a negociação mais longa da história do Pará. Para a Polícia Civil, a intenção de Yann Carlos era assaltar o carro.

Segundo o delegado Adriano Izidio, que está a frente das investigações, o dono do automóvel foi essencial para entender como todo crime ocorreu.

“Nós fizemos a oitiva do motorista de aplicativo e ele revelou para gente toda dinâmica do que aconteceu. (...) foi solicitada uma viagem para a Ana Júlia e no momento que ela foi ingressar no veículo, ele (Yann) entrou junto com ela a pressionando para dentro do veículo, já utilizando uma faca. Teve uma discussão do veículo, que ficou parado o tempo todo. Após o Yann dar voz de assalto e ameaçar violentamente todas as pessoas do carro, inclusive, apontando a faca para o motorista", detalhou.

Motorista conseguiu chamar atenção para o veículo

Antes de fugir do carro, o motorista também teria conseguido chamar a atenção das autoridades policiais para o veículo, detalhou ainda o delegado. "O condutor conseguiu desligar o veículo, buzinar e fazer sinais com o farol para a PM que estava próxima. Os policiais perceberam que havia uma situação estranha ali. Ele (motorista de aplicativo) tirou as chaves do carro e saiu dali e conseguiu chamar os policiais. No exato momento que os PMs foram fazer a abordagem já para neutralizá-lo, ele (Yann) ameaçou a vítima (Ana Júlia) e colocou a faca contra o pescoço dela. Por conta disso, os policiais escolheram retrair e esperar que ele se acalmasse um pouco, porque estava muito agressivo, xingando bastante”, disse Izidio.

O veículo, um Chevrolet Prisma preto, onde as vítimas foram mantidas reféns, foi apreendido pela PC e será períciado na sexta-feira (10), conforme dito pelo delegado Adriano.

