Refém na Augusto Montenegro: intenção de Yann era assaltar família e motorista, diz delegado

A Polícia Civil acredita que o principal objetivo de Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, era assaltar o carro onde as quatro pessoas foram mantidas reféns na avenida Augusto Montenegro, em uma ação que teve duração de 17 horas. A informação foi repassada pelo delegado Adriano Izidio à imprensa, na tarde desta quinta-feira (9), na Seccional da Marambaia, em Belém.

Ana Júlia de Sousa Brito, 26 anos, foi mantida refém junto com os dois filhos, 9 e 7 anos, e a filha pequena, 3, desde a noite de quarta-feira (8). O coronel e comandante da Polícia Militar, Dilson Júnior, informou que foi a negociação mais longa da história do Pará.

Com base no depoimento do motorista de aplicativo, o delegado Adriano Izidio afirma que a intenção de Yann era assaltar o veículo ocupado pelas vítimas. Adriano também descartou a hipótese de Yann ter recebido ajuda de outra pessoa no crime.

“Um crime de roubo tem a questão patrimonial. Ele (Yann) queria assaltar. Isso está constatado de que o interesse dele era assaltar o motorista de aplicativo e, consequentemente, os passageiros. Felizmente, a intenção dele foi frustrada. As informações que temos são de que ele (Yann) agiu sozinho. Não há sinais de que há envolvimento com outros suspeitos pelos relatos que possuímos. Não tem nenhuma informação de que o Yann compartilhou esse intento dele com algum amigo ou parente”, alegou o delegado.