Yann Carlos, autor do sequestro de 17h, está internado, intubado e sem previsão de alta

Familiares de Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, o rapaz que manteve como refém uma mãe com três filhos, em Belém, está internado no Hospital Metropolitano, em Ananindeua, onde, segundo familiares, está sendo mantido em isolamento e sob escolta policial. O pai dele, Antônio Carlos Barroso, e a tia, Márcia, disseram que ele está intubado, portanto, desacordado.

Durante as 17hs que Yann manteve refém Ana Júlia, de 26 anos - as crianças de 12, 7 e 3 anos foram liberadas aos poucos, até que ele manteve somente a mãe - com o uso de uma faca, ele se autolesionou no pescoço e no braço.

Yann teria chegado à unidade já desacordado, segundo o pai foi informado, pois não conseguiu ver o filho ainda. Diante do suposto quadro de surto psicótico que teria levado o jovem a cometer o crime, está sendo solicitado à família a apresentação de um laudo médico que confirme o estado de saúde mental dele.

Quando receber alta médica, Yann Carlos deverá ser encaminhado à uma unidade do sistema penitenciário ou para uma avaliação médica especializada que ateste a doença psicológica.

Os familiares reiteraram que há algum tempo Yan apresentava comportamento estranho, condizendo com uma pessoa fora do estado mental normal, inclusive, foi dado como desaparecido há algum tempo, tendo retornado recentemente para a casa da família, momento em que demonstrou estar com mania de perseguição.

Ainda segundo a família, o pai e a avó de Yan procuraram atendimento especializado para Yan Carlos, mas não conseguiu.

Em janeiro, Antônio Carlos procurou uma emissora de TV pedindo ajuda para localizar o filho que estava desaparecido, que ele estaria apanhando carona nas estradas, com paradeiro incerto.

Veja um dos momentos tensos durante a negociação:

Veja imagens da ação envolvendo reféns que durou mais de 17 horas:

Refém na Avenida Augusto Montenegro

Tia de Yan alegou que ele não é criminoso: