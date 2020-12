Quadrilha que invadiu banco em Cametá errou o cofre e saiu sem dinheiro

Os criminosos que invadiram a cidade de Cametá, nordeste paraense, e fizeram reféns, deixando um homem morto, saíram da agência do Banco do Brasil que assaltaram com as mãos vazias. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou nesta quarta-feira (2) que a quadrilha não teve sucesso na empreitada.

"A quadrilha não obteve êxito. Portanto, no momento da incursão interna, a quadrilha acabou errando o cofre e não levou nenhum valor da agência bancária", afirmou.

O governador afirmou, ainda, que o fracasso do grupo deve deixar a região em alerta, pois há a possibilidade de novas tentativas.