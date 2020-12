Testemunha acredita que quadrilha que assaltou bancos em Cametá contava com mais de 50 bandidos

"Eu acredito que deveria ser mais de 50 (assaltantes), porque tinha muitas motos e alguns carros parados na praça. Eu conferi, e tinha mais de 30 motos", disse o morador de Cametá Galdino Medeiros, que testemunhou a ação da quadrilha que promoveu terror na madrugada desta quarta-feira (02) no município do nordeste paraense, durante assaltos a agências bancárias da cidade. Um dos reféns, identificado como Alessandro de Jesus Lopes, foi morto a tiros, e outro foi baleado na perna e está internado.

Era por volta de 23h30, e muitos moradores de Cametá estavam reunidos em bares do centro da cidade, assistindo ao jogo entre Flamengo e Racing pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. "Tudo começou no momento da disputa de pênaltis. Eu estava no meu quarto deitado, quando escutei o barulho dos disparos de arma de fogo e corri para a sacada para ver o que estava acontecendo", contou Medeiros em entrevista à GloboNews. "Foi quando eu vi alguns homens encapuzados rendendo todo mundo que estava na praça acompanhando o jogo".

Segundo o morador, os assaltantes tomaram dezenas de pessoas como reféns e as levaram para frente do quartel da Polícia Militar (PM) do município, localizado na rua Coronel Raimundo Leão, com o objetivo de impedir a saída dos policiais. Toda a ação durou cerca de uma hora e meia.

"Quando a ação acabou e eu olhei no relógio, já era 02h05 da manhã. Foi quando eu me toquei do horário. Eu fiquei presenciando tudo na frente de casa. Achava que era uma ação da polícia. Depois que começaram os tiros que eu percebi que não era a polícia", relatou o morador.

Galdino acredita que a quadrilha contava, no total, com mais de 50 bandidos, pois havia muitas motocicletas e carros parados na praça, dando suporte à ação criminosa. "Eu conferi quantas motos tinha, e contei mais de 30 motos. Foram muitos tiros, armas muito pesadas, pareciam até explosões", concluiu.