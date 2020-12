Um refém é morto e outro é baleado durante ação de quadrilha de assaltantes de banco, em Cametá

Um homem que era mantido refém pela quadrilha que assaltou bancos no município de Cametá, nordeste paraense, na madrugada desta quarta-feira (02), foi morto pelos bandidos durante a ação criminosa. Alessandro de Jesus Lopes era morador da cidade e foi alvejado com disparos de arma de fogo. Outro morador também foi atingido, na perna, e está internado no hospital da cidade. A informação foi publicada no portal de notícias G1.

LEIA MAIS:

- Testemunha acredita que quadrilha que assaltou bancos em Cametá contava com mais de 50 bandidos

- Cametá tem noite de terror com assalto a banco, tiros e reféns; assista

Testemunhas relataram que, no momento da ação, muitos moradores estavam em bares do centro da cidade acompanhando o jogo do Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A maioria das pessoas que foram mantidas reféns pela quadrilha estava nesses bares. "Muita gente estava assistindo ao jogo, os bares estavam lotados", disse Márcio Mendes, morador da cidade, em entrevista à GloboNews.

Pelo menos duas agências bancárias foram atacadas, segundo relatos de moradores. Uma foi a agência do Banco do Brasil localizada no prédio da Câmara Municipal de Cametá, na rua Treze de Maio, e a outra do Banco do Estado do Pará (Banpará), na rua Coronel Raimundo Leão.

Um quartel da Polícia Militar (PM) foi atacado pelos bandidos para impedir a saída dos policiais. Por volta de 1h30, os assaltantes deixaram a cidade, usando carros e barcos, já que o município fica às margens do Rio Tocantins. Ainda não há informações exatas sobre os valores subtraídos, quantas pessoas fazem parte da quadrilha e se alguém foi detido.