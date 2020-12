Cametá tem noite de terror com assalto a banco, tiros e reféns; assista

Entre a noite desta terça-feira (1º) e madrugada de quarta (2), moradores de Cametá registraram a ação de bandidos que fizeram reféns e distribuíram tiros em um assalto a banco na cidade, no nordeste paraense. Pelas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas reféns sendo conduzidas pelas ruas do município.

URGENTE - mais um assalto a banco aterroriza uma cidade brasileira, agora no Pará, em Cametá. O Brasil hoje virou paraíso do crime organizado? pic.twitter.com/u1dZOcCfaI

Os videos circulam aqui no Twitter e no Whattsapp. À semelhança com Criciúma é enorme. Quem for de lá, fique em casa! #Cametá pic.twitter.com/bo39KfoahU