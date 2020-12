Quadrilha fortemente armada assalta banco, faz reféns, provoca incêndios e baleia PM, em Criciúma

Uma quadrilha com cerca de 30 assaltantes encapuzados assaltou uma agência do Banco do Brasil no município de Criciúma, em Santa Catarina (SC), no final da noite desta segunda-feira (30). O grupo fortemente armado invadiu a tesouraria regional do banco, provocou incêndios, bloqueou ruas e acessos à cidade, usou reféns como escudos e atirou várias vezes. Um policial e um vigilante ficaram feridos. Ninguém morreu.

Os bandidos assaltaram a agência por volta das 23h50, em uma ação que durou quase duas horas. Os primeiros relatos do tiroteio foram feitos por volta da meia-noite. O som dos disparos foi ouvido principalmente na região central de Criciúma. Pessoas foram feitas reféns e cercadas por criminosos. Houve bloqueios e barreiras para conter a chegada da polícia.

Um caminhão foi incendiado pelos criminosos (Janniter de Cordes)

Imagens compartilhadas por moradores da cidade nas redes sociais mostraram reféns e pessoas cercadas nas ruas pelos criminosos. Homens foram deixados sem camisa sentados sobre uma faixa de pedestres na rua. Segundo o prefeito Clésio Salvaro (PSDB), os reféns usados como barreira eram funcionários do município que pintavam faixas de trânsito. Veja imagens da ação criminosa:

Quatro homens são presos por furtar dinheiro abandonado pelos assaltantes

Durante a fuga, a quadrilha deixou um montante de notas de dinheiro jogadas pelas ruas de Criciúma. Quatro homens foram detidos pelo furto das cédulas. Segundo a Polícia Civil, eles foram encontrados em um apartamento com mais de R$ 810 mil dentro de duas malas.

Dois suspeitos de 24 anos e outros dois de 27 e 28 anos devem ser encaminhados ao Presídio Regional. Além disso, a polícia encontrou espalhado pelas ruas cerca de R$ 300 mil. O dinheiro do cofre que era o principal alvo da quadrilha foi levado, no entanto, o valor total do roubo ainda não foi divulgado.