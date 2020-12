VÍDEO: 'Tiraram mulheres e crianças e viramos escudos', relata homem feito refém em Cametá

"Ficamos na praça servindo de escudo humano enquanto eles estavam atacando o quartel da polícia". A frase faz parte do relato de um homem que feito refém durante a ação criminosa feita por uma quadrilha no município de Cametá, na madrugada desta quarta-feira (2). A tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil na cidade resultou em dezenas de pessoas feitas de reféns, uma pessoa morta e outra ferida além do tiroteio que causou pânico na cidade.

A vítima, que preferiu não se identificar, conta que estava em um bar da localidade, acompanhando o jogo do Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, quando os frequentadores ouviram o barulho dos tiros para o alto. "Estávamos assistindo jogo na praça, quando fomos surpreendidos com o tiroteio. De repente eles apareceram do nosso lado avisando que todo mundo tava de refém. No momento a gente pensou que era milícia que tinha chegado pra matar todo mundo, mas eles anunciaram que era assalto a banco", contou o homem.

Depois que os criminosos renderam todas as pessoas no bar, mulheres e crianças foram liberadas. "Eles foram eliminando as mulheres e crianças que estavam com a gente. As pessoas que aguentaram dentro do carro eles levaram como refém e nós ficamos na praça sendo escudo humano enquanto eles estavam atacando o quartel da polícia", detalhou o morador de Cametá. "Quando as mulheres estavam no chão, mandaram correr com as crianças e só ficaram os homens. Ele mandou todo mundo tirar a camisa e mandou deitar no chão pra eles ficarem protegidos na avenida da frente do quartel", acrescentou.

O relato foi gravado em vídeo pelo repórter fotográfico Igor Mota, de O Liberal. A testemunha contou ainda que o refém morto durante a ação criminosa teria tentado correr dos bandidos e, por isso, foi alvejado.

Assista ao relato:

Crime chocou moradores de Cametá

Entre a noite desta terça-feira (1º) e madrugada desta quarta (2), moradores de Cametá, município a 235 Km de Belém, viveram momentos de terror durante uma ação criminosa na cidade. Pelo menos 50 pessoas teriam sido feitas de refém durante o assalto a uma agência do Banco do Brasil na cidade.

Um homem que foi mantido refém pela quadrilha foi morto pelos bandidos durante a ação criminosa. Alessandro de Jesus Lopes era morador da cidade e foi alvejado com disparos de arma de fogo. Outro morador também foi atingido, na perna, e está internado no hospital da cidade.

Reféns dos bandidos em Cametá, no nordeste paraense (Reprodução / Twitter)

Testemunhas relataram que, no momento do crime, muitos moradores estavam em bares do centro da cidade acompanhando o jogo do Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. "Muita gente estava assistindo ao jogo, os bares estavam lotados", disse Márcio Mendes, morador da cidade, em entrevista à GloboNews.

Pela manhã, o clima de tensão ainda seguiu na cidade, com a população em choque pelo o ocorrido.