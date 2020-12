Após assalto, veículos com explosivos são encontrados na BR-422, em Cametá e Baião

Uma caminhonete que teria sido usada pelos criminosos durante a mega-operação criminosa para o roubo de uma agência do Banco do Brasil, em Cametá, foi encontrada nesta quarta-feira (2), horas depois do crime ocorrido durante a madrugada. O veículo foi achado por policiais no quilômetro 40 da BR-422, no município do nordeste paraense. O carro continha uma diversa quantidade de explosivos.

Já no quilometro 80, na cidade de Baião, um segundo veículo foi achado submerso no Rio Itaperuçu. Assim como o primeiro, o automóvel também estava cheio de explosivos. Há indícios de que parte do bando tenha fugido para uma área de mata após o crime.

Agência do Banco do Brasil que foi alvo dos assaltantes em Cametá (Igor Mota/O Liberal)

As investigações sugerem ainda que os criminosos sejam de fora do Pará, já que testemunhas indicaram que os envolvidos na ação tinha um sotaque característico de partes do nordeste.

Nenhuma quantia foi levada pelos criminosos.

Crime chocou moradores de Cametá

Entre a noite desta terça-feira (1º) e madrugada desta quarta (2), moradores de Cametá, município a 235 Km de Belém, viveram momentos de terror durante uma ação criminosa na cidade. Pelo menos 50 pessoas teriam sido feitas de refém durante o assalto a uma agência do Banco do Brasil na cidade.

Um homem que foi mantido refém pela quadrilha foi morto pelos bandidos durante a ação criminosa. Alessandro de Jesus Lopes era morador da cidade e foi alvejado com disparos de arma de fogo. Outro morador também foi atingido, na perna, e está internado no hospital da cidade.

Reféns dos bandidos em Cametá, no nordeste paraense (Reprodução / Twitter)

Testemunhas relataram que, no momento do crime, muitos moradores estavam em bares do centro da cidade acompanhando o jogo do Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. "Muita gente estava assistindo ao jogo, os bares estavam lotados", disse Márcio Mendes, morador da cidade, em entrevista à GloboNews.

Pela manhã, o clima de tensão ainda seguiu na cidade, com a população em choque pelo o ocorrido.