PM prende mulher suspeita de atrair jovem para execução em Ananindeua

Uma mulher identificada como Maria Eduarda da Cruz, conhecida como “Duda”, foi presa por equipes do Batalhão Águia da Polícia Militar suspeita de participação na morte de Maysa Caroline Leal de Souza, de 26 anos. O caso ocorreu em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e ganhou grande repercussão após a localização do corpo da vítima.

De acordo com as investigações, Duda teria sido responsável por levar Maysa até o local onde o crime aconteceu, no bairro do Paar. A jovem estava desaparecida desde a última terça-feira (14), após sair de casa a convite da suspeita.

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O corpo de Maysa foi encontrado na tarde de quinta-feira (16), em uma área de mata no bairro do Curuçambá. Informações iniciais apontaram que ela poderia estar nas proximidades do campo conhecido como “Formigão”, o que foi confirmado posteriormente pelas equipes que atuavam nas buscas.

Segundo familiares, a própria amiga teria comunicado que Maysa havia sido morta. A família registrou boletim de ocorrência com apoio da Polícia Militar e iniciou buscas, que inicialmente não tiveram sucesso.

Ainda conforme a polícia, a vítima apresentava pelo menos sete perfurações por arma de fogo, além de sinais de tortura, características que podem indicar a atuação de um chamado “tribunal do crime”.

Duda é a segunda pessoa presa por envolvimento no caso. O ex-companheiro da vítima foi preso anteriormente. Um terceiro suspeito morreu em confronto com a polícia na cidade de Santa Izabel do Pará. A intervenção policial ocorreu no final da noite de sexta-feira (17).

A suspeita foi encaminhada à Seccional da Sacramenta. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação e identificar todos os envolvidos.