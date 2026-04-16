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Polícia

Jovem é encontrada morta com marcas de tortura em área de mata em Ananindeua; ex-namorado é preso

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio e Outras Mortes Violentas em Função de Gênero (Defem)

O Liberal
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Jovem é encontrada morta com marcas de tortura em área de mata em Ananindeua; ex-namorado é preso. (Reprodução/ redes sociais)

O corpo de Maysa Caroline Leal de Souza, de 26 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (16) em uma área de mata no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A jovem estava desaparecida desde a última terça-feira (14), após sair de casa a convite de uma amiga identificada apenas como “Duda”, no bairro do Paar.

De acordo com familiares, a própria amiga teria comunicado que Maysa havia sido morta. A família registrou boletim de ocorrência com apoio da Polícia Militar e iniciou buscas, que inicialmente não tiveram sucesso.

Na noite de quarta-feira (15), novas informações indicaram que o corpo poderia estar nas proximidades do campo conhecido como “Formigão”, no Curuçambá. A localização foi confirmada nesta quinta-feira. Segundo a polícia, a vítima apresentava pelo menos sete perfurações por arma de fogo, além de sinais de tortura, características do “tribunal do crime”.

Equipes do Corpo de Bombeiros auxiliaram nas buscas. O corpo foi removido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passará por exames periciais.

Um dos suspeitos, apontado como ex-namorado da vítima, foi preso nesta quinta-feira no município de Bragança, na região do Salgado paraense. À polícia, ele afirmou que não mantinha mais relacionamento com Maysa e disse que “Duda” teria atraído a jovem para uma emboscada.

O suspeito também citou um homem conhecido como “Davi”, apelidado de “Escobar”, como possível mandante do crime, e mencionou a participação de outro indivíduo, chamado “Dedo”, que estaria conduzindo um carro branco utilizado na ação. Segundo o depoimento, ele próprio teria sido convidado, mas recusou, alegando que também poderia ser morto.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio e Outras Mortes Violentas em Função de Gênero (Defem). Um suspeito foi detido e encaminhado para os procedimentos legais.

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