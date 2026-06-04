Mulher fica ferida após ser arrastada por carro conduzido pelo ex-companheiro em Portel

Uma mulher ficou ferida após ser arrastada por um carro conduzido pelo ex-companheiro na noite desta quarta-feira (3), no município de Portel, no arquipélago do Marajó.

De acordo com informações da Polícia Militar, imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que a vítima chega ao local em uma motocicleta e estaciona ao lado do veículo do suspeito. Em seguida, os dois iniciam uma breve conversa.

Ainda segundo a PM, após o diálogo, o motorista teria arrancado bruscamente com o carro, arrastando a mulher, que ficou presa à lateral do veículo por alguns metros.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Portel, onde recebeu atendimento médico, realizou exames e permaneceu em observação. Após o ocorrido, o condutor deixou o local.

As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre a localização do suspeito.

A reportagem acionou a Polícia Civil em busca de mais detalhes sobre o caso, como informações sobre o andamento das investigações, se o suspeito já foi identificado e ouvido, se a vítima prestou depoimento, se há registros anteriores de violência envolvendo o ex-casal e quais medidas estão sendo adotadas pelas autoridades. Até o momento, não houve retorno.