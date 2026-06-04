Homem mata adolescente e tenta esconder faca em tronco de árvore em Oriximiná

Uma adolescente de 16 anos foi morta a golpes de faca no início da tarde desta quinta-feira (4), no bairro Jesus Misericordioso, em Oriximiná, no oeste do Pará. O principal suspeito do crime, identificado como Misael dos Santos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e deverá responder por feminicídio.

De acordo com as informações apuradas e divulgadas pela polícia, a vítima foi atingida por dois golpes de arma branca. Após o crime, o suspeito teria tentado esconder a faca utilizada no assassinato dentro de um tronco de árvore localizado nas proximidades de uma residência.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h20 para atender uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa de homicídio no contexto de violência contra a mulher. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a adolescente gravemente ferida e bastante ensanguentada.

Segundo o tenente Brito, do 41º Batalhão da Polícia Militar, testemunhas relataram que viram o suspeito com uma faca na mão logo após o ataque. “Nós tivemos um acionamento por volta de umas 14h20 de que lá no bairro Jesus Misericordioso haveria uma tentativa de homicídio no contexto de feminicídio. A gente deslocou o mais rápido que pôde para lá e realmente identificamos uma cidadã bastante ensanguentada e também, nas proximidades do local, o seu possível companheiro. Fizemos a abordagem e a detenção desse nacional. Testemunhas apontaram que o viram com uma faca na mão tentando esconder a arma. Posteriormente, localizamos essa faca enterrada e preservamos o local para a realização da perícia”, afirmou o oficial.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a adolescente já estava morta quando os socorristas chegaram ao local.

O delegado Belchior, responsável pela investigação, informou que a Polícia Civil foi acionada logo após a prisão do suspeito para realizar os procedimentos de levantamento do local do crime, coleta de depoimentos e demais diligências necessárias. “Nós estávamos de plantão quando fomos acionados pelos colegas da Polícia Militar acerca da ocorrência de um feminicídio. Ao chegarmos ao local, o indivíduo já se encontrava detido. Fizemos os levantamentos iniciais, coletamos testemunhos e agora vamos realizar as formalidades aqui na delegacia”, explicou.

Ainda segundo o delegado, Misael dos Santos possui antecedentes criminais e já responde por um homicídio. Ele havia deixado o sistema prisional no ano passado. “Vamos analisar também esse homicídio anterior. Ele estava preso e saiu por volta de setembro do ano passado. Agora há indícios muito fortes de que cometeu este feminicídio”, acrescentou Belchior.

O suspeito permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do crime.