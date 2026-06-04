Prefeitura decreta luto oficial após vereador matar a ex e atirar contra si em Ourilândia do Norte

A Prefeitura de Ourilândia do Norte decretou luto oficial de três dias após a morte do vereador Romildo Veloso e Silva (PP) e de sua ex-esposa, Ilcicleia Alves Veloso, conhecida como Leia. As homenagens foram publicadas nas redes sociais da administração municipal nesta quinta-feira (4), um dia após o caso que chocou o município do sudeste paraense.

Em notas de pesar, a prefeitura manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. No comunicado sobre Romildo, a gestão destacou sua trajetória política, lembrando que ele foi prefeito de Ourilândia do Norte por quatro mandatos, totalizando 16 anos à frente do Poder Executivo, além de exercer atualmente o cargo de vereador.

Já na nota referente a Ilcicleia Alves Veloso, a administração municipal ressaltou que ela foi primeira-dama e empresária na cidade, destacando sua importância para a comunidade local.

A confirmação da morte de Ilcicleia ocorreu nesta quinta-feira (4). Ela estava internada em estado grave após ter sido baleada pelo ex-marido durante uma audiência de divórcio realizada na tarde de quarta-feira (3), em um escritório de advocacia no município.

De acordo com informações apuradas, o ex-casal participava de uma reunião para tratar da separação quando Romildo teria pedido para conversar a sós com a ex-esposa. Em seguida, ele sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a mulher. Informações preliminares indicam que um dos tiros atingiu a região da nuca da vítima.

Após o ataque, Ilcicleia foi socorrida ao Hospital Municipal Jadson Pesconi e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Regional da PA-279. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu.

Segundo testemunhas, após atirar contra a ex-esposa, Romildo deixou a sala onde ocorreu o crime e seguiu para um banheiro do escritório, onde efetuou um disparo contra a própria cabeça. Ele morreu ainda no local.

Conforme informações divulgadas pelo portal Fato Regional, o casal estava separado havia cerca de três meses e mantinha um processo de divórcio em andamento. Os dois tiveram dois filhos, atualmente com 14 e 15 anos.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Ourilândia do Norte para apurar as circunstâncias do caso, registrado inicialmente como feminicídio seguido de suicídio.

“A Polícia Civil informa que um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Ourilândia do Norte para apurar as circunstâncias do caso, registrado inicialmente como feminicídio seguido de suicídio. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou a corporação.