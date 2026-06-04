Filha é presa suspeita de maus-tratos após morte de idoso em Ipixuna do Pará

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4), no município de Ipixuna do Pará, nordeste paraense, suspeita de maus-tratos contra o próprio pai, um idoso que morreu após dar entrada em estado grave no Hospital Municipal Santa Clara. Com informações do portal BO Paragominas.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima chegou à unidade de saúde apresentando sinais de desnutrição severa, desidratação grave e diversos hematomas pelo corpo. Apesar dos esforços da equipe médica, o idoso não resistiu e morreu durante o atendimento.

O caso foi comunicado às autoridades por profissionais do hospital que identificaram as condições críticas em que o paciente se encontrava. Após serem acionados, policiais civis compareceram à unidade de saúde e iniciaram os primeiros procedimentos investigativos.

Durante as diligências, a filha do idoso, apontada como responsável pelos cuidados dele nos últimos três meses, foi ouvida pelos investigadores. Em depoimento, ela afirmou que o pai vinha apresentando episódios frequentes de vômito após as refeições. No entanto, segundo a análise preliminar do prontuário médico, não foram encontrados registros que confirmassem a versão apresentada.

Diante do quadro clínico da vítima e das inconsistências identificadas na apuração inicial, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante da mulher pelo crime de maus-tratos contra pessoa idosa com resultado morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que a prisão foi realizada pela Delegacia de Ipixuna do Pará. A instituição destacou que a investigação teve início após profissionais do Hospital Municipal acionarem a polícia ao constatarem que o paciente apresentava quadro grave de desnutrição, desidratação severa e diversos hematomas pelo corpo.

O corpo do idoso foi encaminhado para exames periciais, que deverão apontar a causa da morte e fornecer elementos importantes para o andamento das investigações.

A Polícia Civil informou ainda que perícias foram solicitadas e que as investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do caso, incluindo a possível ocorrência de negligência, abandono de incapaz ou agressões físicas contra a vítima. A suspeita permanece à disposição da Justiça.