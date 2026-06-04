Dupla assalta posto de combustíveis às margens da BR-316, em Castanhal

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (4) mostra o momento em que dois homens assaltam um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará.

As imagens registram a ação dos suspeitos, que chegam ao estabelecimento em uma motocicleta modelo Honda Pop 100, de cor vermelha. Ao perceberem que um casal de clientes ainda abastecia outra motocicleta no local, os criminosos aguardam e tentam disfarçar para não levantar suspeitas.

Logo após a saída do casal, o homem que estava na garupa da motocicleta desce do veículo e anuncia o assalto ao frentista. A ação acontece de forma rápida e é acompanhada pelo comparsa, que permanece na moto dando apoio à fuga.

Conforme mostram as imagens das câmeras de segurança, o assaltante conseguiu roubar alguns pertences dos frentistas que trabalhavam no local. Após o crime, a dupla fugiu e tomou rumo desconhecido.

Ainda não há informações sobre o valor total levado pelos criminosos.