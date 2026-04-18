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Polícia

Suspeito é morto durante ação da PM; polícia não confirma ligação com crime em Ananindeua

Um revólver calibre .38 foi apreendido durante a ação dos policiais na última sexta-feira (17)

O Liberal
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Imagem meramente ilustrativa (Arquivo/O Liberal)

Um homem identificado como Kleyton Salim da Silva Silveira morreu na última sexta-feira (17) durante um confronto com a Polícia Militar do Pará, no distrito de Caraparu, em Santa Izabel do Pará.

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Segundo informações que circulam nas redes sociais, Kleyton seria suspeito de envolvimento na morte de Maysa Caroline Leal de Souza, ocorrida na quarta-feira (16). A vítima foi encontrada com sinais de tortura no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, após estar desaparecida desde o dia 14 de abril, quando saiu de casa, no bairro do Paar, a convite de uma mulher identificada como “Duda”.

A Polícia Civil do Pará, no entanto, não confirmou a ligação do suspeito com o crime. Em nota, o órgão informou que a morte de Kleyton ocorreu durante intervenção policial. “O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Santa Izabel”, comunicou.

De acordo com as informações iniciais, os policiais chegaram até o suspeito após denúncia anônima que indicava o possível esconderijo dele na Rua do Campo, no bairro São Raimundo. As equipes cercaram o imóvel e, ao perceber a presença dos agentes, o homem teria tentado fugir e efetuado um disparo contra a guarnição.

Ainda segundo o relato policial, houve reação por parte dos agentes, e Kleyton foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, um revólver calibre .38 foi apreendido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel do Pará.

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