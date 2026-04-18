Suspeito de feminicídio em Ananindeua tem passagem por tráfico de drogas, diz delegado
Suspeito foi localizado em Bragança após fugir da Região Metropolitana de Belém
Mesmo após negar, em depoimento prestado na última quinta-feira (16), ser o mandante da morte de Maysa Caroline Leal de Souza, de 26 anos, o ex-namorado da vítima pode ter tido participação no feminicídio, segundo informações do delegado Wonderclebson da Silva Veloso, da Polícia Civil de Bragança (DEPOL/PA). A jovem foi encontrada morta com sinais de tortura no bairro do Curuçambá, em Ananindeua.
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Em entrevista ao perfil “Thiago Notícias”, no Instagram, ele afirmou que o suspeito participou da execução. “Ele participou do feminicídio e tentou se esconder aqui na cidade [Bragança], mas foi localizado e preso pela Polícia Militar”, declarou.
De acordo com o delegado, o homem possui passagens pela polícia, sendo preso por tráfico de drogas anos atrás. Ainda segundo ele, o crime teria sido motivado por uma suspeita de traição.
“A partir daí, continuou na atividade, descobriu uma possível traição da vítima e levou para o tribunal do crime, executando a moça”, acrescentou.
O suspeito foi capturado no município bragantino, também na quinta-feira (16). Em entrevista à imprensa, ele negou ter ordenado a execução da jovem e afirmou que sua intenção seria apenas que ela sofresse um “castigo”.
O homem relatou que o desentendimento com Maysa teria sido motivado por uma suposta traição. Ele também afirmou que não presenciou o crime e que tomou conhecimento do ocorrido por meio de uma amiga da vítima.
Ao ser questionado sobre não ter procurado a polícia, disse que teve medo de ser responsabilizado. “Eu fiquei com medo da mãe dela pensar que fui eu que mandei matar. Mas eu não mandei. Eu só falei pra cortar o cabelo dela. Só que, na hora, disseram que ela tava passando informação pra polícia”, afirmou.
Sobre a ida para Bragança, o suspeito declarou que deixou a Região Metropolitana de Belém por receio de ser preso. Ele confirmou ter familiares na região do Salgado, onde acabou sendo localizado.
Após a prisão, o homem foi transferido para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em Belém, onde permanece à disposição da Justiça e deverá responder pelo crime.
O caso
Maysa Caroline estava desaparecida desde a última terça-feira (14), após sair de casa, no bairro do Paar, a convite de uma amiga identificada apenas como “Duda”. Segundo familiares, a própria amiga teria informado que a jovem havia sido morta.
A família registrou boletim de ocorrência com apoio da Polícia Militar e iniciou buscas. Na noite de quarta-feira (15), surgiram informações de que o corpo poderia estar nas proximidades do campo conhecido como “Formigão”, no Curuçambá. A localização foi confirmada no dia seguinte.
De acordo com a polícia, a vítima apresentava pelo menos sete perfurações por arma de fogo, além de sinais de tortura, características atribuídas ao chamado “tribunal do crime”.
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